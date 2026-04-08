Κρήτη: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Ο 57χρονος συνήθισε να ζητάει χρήματα από την αδερφή του - Όταν εκείνη του αρνήθηκε, αυτός άρχισε να τη χαστουκίζει και να τη χτυπάει με κλωτσιές στα πόδια

1 ΣΧΟΛΙΟ
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μία 63χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μάλιστα η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία βλέποντας τα σημάδια στο σώμα της. 

Η 63χρονη κατήγγειλε ότι το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας δέχθηκε ακόμη μία επίθεση από τον 57χρονο αδελφό της.

Μόνο που αυτή τη φορά η φασαρία μεταξύ τους δεν ήταν μόνο λεκτική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 57χρονος ζητούσε, όπως συνηθίζει χρήματα από την αδερφή του.

Άλλοι συγγενείς δεν υπάρχουν στην οικογένεια. Εκείνη δεν του τα έδωσε και τότε εκείνος άρχισε να τη χαστουκίζει, αλλά και να τη χτυπάει με κλωτσιές στα πόδια.

Την επόμενη ημέρα, δηλαδή το πρωί της Μ. Τρίτης, η 63χρονη ζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς πονούσε στα σημεία που είχε χτυπηθεί.

Τότε ήταν που είπε στους γιατρούς τα προβλήματά της κι εκείνοι ενημέρωσαν το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 57χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στη Δικαιοσύνη.

Κλείσιμο
Πηγή: patris
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

