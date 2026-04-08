Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 80χρονη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της

Τραγωδία λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τρίτης στη Θεσσαλονίκη με μια 80χρονη γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 23:50 το βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Πέλοπος 9 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο διαμέρισμα.
Δυστυχώς οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν νεκρή την 80χρονη η οποία είχε υποστεί εγκαύματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Την έρευνα για τα αίτια της φωτιάς έχει αναλάβει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής
