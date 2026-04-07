Υποκλοπές: Στον Άρειο Πάγο βασικό κομμάτι της δικογραφίας μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Στον Άρειο Πάγο διαβιβάζει η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σημαντικό μέρος της δικογραφίας που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών.
Συγκεκριμένα, στο Ανώτατο Δικαστήριο διαβιβάζεται η έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, η έρευνα για τους συνεργούς στις πράξεις του κατηγορητηρίου της αρχικής υπόθεσης αλλά και το σκέλος που αφορά την έρευνα για το αδίκημα της απαγόρευσης διακίνησης λογισμικών.
Η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας διαβιβάζει αυτά τα σκέλη της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο μετά την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο δικαστήριο μετά την εκδίκαση της υπόθεσης και την καταδίκη των κατηγορούμενων είχε παραγγείλει και τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών για σειρά άλλων ζητημάτων που έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο «μικροσκόπιο» εισαγγελέων.
Τώρα, όμως έπειτα και από μελέτη της απόφασης του δικαστηρίου και των πρακτικών της δίκης η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αποφασίσει να στείλει το βασικότερο κομμάτι της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο, δεδομένου ότι εκεί είχε διενεργηθεί και η αρχική έρευνα για τις υποκλοπές. Αντίθετα, στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών θα παραμένουν τα σκέλη της υπόθεσης που αφορούν σε έρευνες για τις ψευδείς καταθέσεις τόσο στο ακροατήριο, όσο και στη Βουλή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα