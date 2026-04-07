Μήλος: Διακοπή εργασιών σε νέο πεντάστερο, παρέμβαση της πολεοδομίας μετά από προσφυγή φορέων στο ΣτΕ

Στον πάγο οδηγείται νέα τουριστική επένδυση στο νησί ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για την υπερεκμετάλλευση της Μήλου και την πίεση στο φυσικό περιβάλλον





Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ – Τοπική Επιτροπή Μήλου) ανακοίνωσε τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) ότι η Πολεοδομία Μήλου προχώρησε σε διακοπή των εργασιών για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο βρισκόταν σε φάση υλοποίησης.



Παρέμβαση μετά από προσφυγή Το έργο αφορά την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων στον Άγιο Κωνσταντίνο, αποτελούμενου από 14 κτίρια με πολλαπλές πισίνες, που εκτείνεται σε ολόκληρη χερσόνησο. Όπως επισημαίνεται από την τοπική επιτροπή της ΕΛΛΕΤ, η ανάπτυξη αυτή εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την αλλοίωση του φυσικού τοπίου και τη μετατροπή της περιοχής σε κλειστό τουριστικό συγκρότημα.





«White Coast» στην περιοχή του Μύτακα, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) κλήθηκε να αναστείλει έργα για τα οποία η ίδια είχε χορηγήσει άδειες, κατόπιν δικαστικής παρέμβασης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είχαν προσφύγει η ΕΛΛΕΤ (Τοπική Επιτροπή Μήλου) και ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από προσφυγή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου, με αποτέλεσμα η ίδια υπηρεσία που είχε εγκρίνει την άδεια να υποχρεωθεί, κατόπιν δικαστικής παρέμβασης, να αναστείλει τις εργασίες.



Όπως υπογραμμίζεται πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση άδειας, «με σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας, όπου η ίδια η αρμόδια υπηρεσία καλείται εκ των υστέρων, κατόπιν δικαστικής παρέμβασης, να αναστείλει εργασίες που είχε εγκρίνει», ενώ κάνει λόγο χαρακτηριστικά για ένα φαύλο κύκλο «που επαναλαμβάνεται σε ανησυχητικά πολλές περιπτώσεις στο νησί».

Κλείσιμο

Πίεση από τον όγκο επενδύσεων Η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα τουριστικών επενδύσεων στο νησί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 μονάδες, εκ των οποίων οι 26 έχουν ήδη περάσει στη φάση των κατασκευαστικών εργασιών.



Στην πρόσφατη εκδίκαση της υπόθεσης για το συγκεκριμένο έργο χορηγήθηκε προσωρινή αναστολή των εργασιών, ενώ η τελική κρίση επί της αίτησης αναμένεται εντός του επόμενου έτους.



Σε ανακοίνωσή τους, τα μέλη της ΕΛΛΕΤ Μήλου υπογραμμίζουν τη σημασία της απόφασης, τονίζοντας ότι κάθε τέτοια παρέμβαση του ΣτΕ δίνει πολύτιμο χρόνο στο νησί να διατηρήσει την αυθεντικότητά του και να προστατεύσει το φυσικό του περιβάλλον. «Πρακτικές που παρακάμπτουν τους κανόνες και επιβαρύνουν τον τόπο θα μας βρίσκουν απέναντί τους», σημειώνουν χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που εκπονείται για τη Μήλο και τα υπόλοιπα νησιά των Νοτίων Κυκλάδων, το οποίο αναμένεται να καθορίσει τις μελλοντικές χρήσεις γης και τα όρια ανάπτυξης. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται το τελικό κείμενο, στο οποίο θα αποτυπώνεται το επικρατέστερο σενάριο για το νησί, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.

Στασιμότητα στο Σαρακήνικο Όσον αφορά την υπόθεση της απόπειρας ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο, η εικόνα παραμένει αμετάβλητη, παρά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 27 Ιανουαρίου 2026, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, είχε ζητήσει εγγράφως από την επενδυτική εταιρεία και την Πολεοδομία Μήλου την πλήρη αποκατάσταση του φυσικού τοπίου.



Συγκεκριμένα, είχε ζητηθεί η απομάκρυνση του ξυλοτύπου και του οπλισμού, η επαναπλήρωση του χώρου θεμελίωσης με τα προϊόντα εκσκαφής που βρίσκονται εντός του γηπέδου, καθώς και η αποκατάσταση του φυσικού αναγλύφου της έκτασης. Παράλληλα, είχε δοθεί εντολή για την απομάκρυνση κάθε οικοδομικού υλικού ή άλλης εγκατάστασης από την περιοχή.





Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης στη Μήλο, αλλά και για την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική αξιοποίηση και την προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου φυσικού τοπίου.