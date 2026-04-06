Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε νεαρός που παρακολουθούσε επίμονα επί δύο μήνες την πρώην του

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή, του απαγορεύτηκε να πλησιάζει την κοπέλα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και η επικοινωνία μαζί της