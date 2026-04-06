Πρωτοβουλία-ορόσημο από την Allwyn η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ»
Ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ογκολογικής περίθαλψης και της φροντίδας των ασθενών

Ένα νέο, ελπιδοφόρο κεφάλαιο για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», στον Πειραιά, σηματοδοτεί η πρωτοβουλία της Allwyn για την πλήρη ανακαίνισή του.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τους Σαράντο Ευσταθόπουλο, Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Allwyn στην Ελλάδα και Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek και του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους
O Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, με τον Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντο Ευσταθόπουλο

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, που δίνει νέα πνοή στο ιστορικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο συμπληρώνει 59 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στη μάχη κατά του καρκίνου, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους και τις επόμενες δεκαετίες.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός, Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, και Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

Το εμβληματικό έργο αναβάθμισης των υποδομών και της φροντίδας των ασθενών, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Allwyn, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη δημόσια υγεία, δίνοντας παράλληλα ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, περιηγούνται στους χώρους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» και ενημερώνονται για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, περιηγούνται στους χώρους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» και ενημερώνονται για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν

Αναβάθμιση υποδομών με βάση διεθνή πρότυπα

Η ανακαίνιση θα υλοποιηθεί σταδιακά, επιτρέποντας στο νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» να παραμείνει πλήρως λειτουργικό, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών θαλάμων, χειρουργείων, ΜΕΘ και υποστηρικτικών χώρων του νοσοκομείου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εκσυγχρονισμός του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποστηρικτικών συστημάτων.

Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, και Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα
O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Στόχος του έργου ανακαίνισης του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» είναι να παρατείνει τον κύκλο ζωής του νοσοκομείου κατά τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την εμπειρία των ασθενών, να επιτρέψει την εφαρμογή σύγχρονων ογκολογικών ροών εργασιών και την περίθαλψη σε πολλαπλά επίπεδα και να ευθυγραμμίσει το νοσοκομείο με διεθνή πρότυπα ογκολογικών θεραπειών.

O Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek
O Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, Jan Karas

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek. Οι δύο πλευρές περιηγήθηκαν, επίσης, στους χώρους του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Νέα πνοή στο Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: Πλήρης ανακαίνιση από την Allwyn με διεθνή πρότυπα


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

