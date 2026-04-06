«Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου» λέει ο πατέρας της 30χρονης που βρέθηκε δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας
«Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου» λέει ο πατέρας της 30χρονης που βρέθηκε δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας
Ο πατέρας της υποστηρίζει ότι προχώρησε στην πράξη αυτή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει επεισόδιο βίας σε βάρος της συζύγου του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την τραγική υπόθεση της 30χρονης γυναίκας που είχε εντοπιστεί να περιφέρεται ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας, λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή της.
Ο πατέρας της υποστηρίζει ότι προχώρησε στην πράξη αυτή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει επεισόδιο βίας σε βάρος της συζύγου του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο.
Όπως ανέφερε, η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, το οποίο – όπως υποστηρίζει – είχε οδηγήσει σε πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 30χρονη φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να καλύψει την ανάγκη της για αλκοόλ.
Ο πατέρας υποστήριξε ότι η κατάσταση είχε γίνει επικίνδυνη για την οικογένεια, καθώς η κόρη του παρουσίαζε έντονες κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά. Όπως δήλωσε, σε επεισόδιο έντασης φέρεται να χτύπησε τη μητέρα της, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να τη δέσει.
«Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι να με κόψει και φέτες» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Star.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έγινε γνωστή όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κατέγραψε την 30χρονη να κινείται σε δρόμο της περιοχής, ξυπόλητη και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη. .
Σε μία από τις κρίσεις της, η 30χρονη φέρεται να κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε.
Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, ο θάνατός της αποδίδεται σε κίρρωση του ήπατος και δεν συνδέεται με το περιστατικό κατά το οποίο είχε απομακρυνθεί από το σπίτι δεμένη. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος δεν προχώρησε σε ποινικές ενέργειες κατά των γονέων.
Ο πατέρας της υποστηρίζει ότι προχώρησε στην πράξη αυτή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει επεισόδιο βίας σε βάρος της συζύγου του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο.
Όπως ανέφερε, η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, το οποίο – όπως υποστηρίζει – είχε οδηγήσει σε πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 30χρονη φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να καλύψει την ανάγκη της για αλκοόλ.
Ο πατέρας υποστήριξε ότι η κατάσταση είχε γίνει επικίνδυνη για την οικογένεια, καθώς η κόρη του παρουσίαζε έντονες κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά. Όπως δήλωσε, σε επεισόδιο έντασης φέρεται να χτύπησε τη μητέρα της, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να τη δέσει.
«Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι να με κόψει και φέτες» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Star.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έγινε γνωστή όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κατέγραψε την 30χρονη να κινείται σε δρόμο της περιοχής, ξυπόλητη και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη. .
Σε μία από τις κρίσεις της, η 30χρονη φέρεται να κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε.
Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, ο θάνατός της αποδίδεται σε κίρρωση του ήπατος και δεν συνδέεται με το περιστατικό κατά το οποίο είχε απομακρυνθεί από το σπίτι δεμένη. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος δεν προχώρησε σε ποινικές ενέργειες κατά των γονέων.
