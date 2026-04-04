Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
H τραγική ιστορία της 30χρονης που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα και ξυπόλητη στη Νεάπολη Λακωνίας λίγο πριν πεθάνει, δείτε βίντεο
Αλκοολική που οι γονείς της την έδεναν για να μην αυτοκτονήσει όταν παρουσίαζε στερητικό σύνδρομο - Λίγες μέρες μετά το βίντεο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε από κίρρωση ήπατος
Ένα βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αποκαλύπτει τη δραματική ιστορία μιας 30χρονης γυναίκας από τη Νεάπολη Λακωνίας. Στο βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής στις 19 Μαρτίου βλέπουμε τη γυναίκα να περπατά σε άδειο δρόμο ξυπόλητη και πισθάγκωνα δεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για μια γυναίκα 30 ετών η οποία ήταν αλκοολική και έφυγε από τη ζωή μια εβδομάδα μετά το περιστατικό.
Η νεαρή γυναίκα έπινε αντισηπτικά και κολόνιες και ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Οι γονείς της, άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία προσπαθούσαν να την κρατήσουν στη ζωή και για το λόγο αυτό της έδεναν τα χέρια γιατί λόγω των στερητικών επεισοδίων που πάθαινε, προσπαθούσε να αυτοκτονήσει.
Μια μέρα κατάφερε να βγει από το σπίτι, πήγε σε μια γειτόνισσα (οι γείτονες γνώριζαν για την κατάστασή της) και της ζήτησε να την λύσει. Η γειτόνισσα την έλυσε και η κοπέλα γύρισε στο σπίτι.
Για το συμβάν ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ο οποίος δεν κινήθηκε εναντίον των γονιών. Μια εβδομάδα μετά η κατάσταση της υγείας της 30χρονης επιδεινώθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγο μετά κατέληξε. Ο θάνατός της σύμφωνα με δυο ιατροδικαστές που την εξέτασαν οφείλεται σε κίρρωση του ήπατος και δεν συνδέεται με το γεγονός ότι είχε βγει από το σπίτι.
