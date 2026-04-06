Ηγουμενίτσα: Ατύχημα στο λιμάνι με 30χρονη ανθυποπλοίαρχο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου

Σήμερα το πρωί (6/4) η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας ενημερώθηκε για τον τραυματισμό μίας 30χρονης Ελληνίδας, μέλους πληρώματος επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Πάτρας προς την Ηγουμενίτσα και το Μπάρι Ιταλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου στο εξωτερικό λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η 30χρονη ανθυποπλοίαρχος  έπεσε στο 5ο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι και στον γοφό.

Αμέσως μετά τον κατάπλου, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

