Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό: Απομακρύνθηκε το ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία
Η ενημέρωση της Αττικής Οδού - Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό, εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού που παρουσίασε μηχανική βλάβη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκλήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο.
Παράλληλα, διακόπηκε και η κυκλοφορία των φορτηγών στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.
Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, αφού το φορτηγό απομακρύνθηκε, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν.
Ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026
Καθυστερήσεις 15΄-20΄στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/sqS134D9r7
Απομάκρυνση του οχήματος.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026
Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. https://t.co/7BnHngIGI6
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα