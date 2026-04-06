Το ελληνικό The Terminal: Άστεγος με το σκυλάκι του ζει εδώ και δυο μήνες στο αεροδρόμιο Μακεδονία
Ο κύριος Φώτης Κευγάς είναι ένας πρώην οδοκαθαριστής που έχει βρει καταφύγιο στους διαδρόμους του αεροδρομίου

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος ζει καθημερινά τη δική του σιωπηλή μάχη επιβίωσης, σε ένα σκηνικό που θυμίζει τρόπον τινά την γνωστή ταινία «The Terminal». Στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Φώτης Κευγάς είναι ένας άστεγος που έχει βρει καταφύγιο στους διαδρόμους του αεροδρομίου. Τη νύχτα, όταν οι φωνές στο αεροδρόμιο λιγοστεύουν και τα φώτα είναι ψυχρά, εκείνος μένει εκεί, περιμένει, όχι μια πτήση, αλλά μια ευκαιρία, ζώντας με το προσωρινό επίδομα του μακροχρόνια ανέργου.

«Κοιμάμαι στις πλαστικές καρέκλες, μέσα. Πονάνε οι γοφοί μου, πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα πάντα μου. Δύο μήνες τώρα… Να κοιμηθώ δεν έχω άλλο χώρο. Φοβάμαι να κοιμηθώ έξω. Ζητάω έναν χώρο προσωρινά, για να βρω μια δουλειά. Έχω μαζί μου ένα σκυλάκι, 12 χρόνων, δε βλέπει, έχει αφαιρεθεί καρκίνος, είχαμε προβλήματα με τα πόδια. Όσο μπορώ το προσέχω. Απλώς θέλω ένα προσωρινό μέρος για να μείνω, γιατί το βράδυ κοιμάμαι εδώ, αλλά όλη τη μέρα είμαι έξω», λέει μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ.

