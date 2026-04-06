ΕΣΥ: 63 τμήματα Επειγόντων υπό ανακαίνιση, πόσα είναι ήδη έτοιμα
ΕΣΥ: 63 τμήματα Επειγόντων υπό ανακαίνιση, πόσα είναι ήδη έτοιμα
Το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί σχέδιο αναβάθμισης 63 ΤΕΠ με νέες τεχνολογίες, εξοπλισμό και οργάνωση που αφορά στη διαλογή των ασθενών, με στόχο πιο άμεση και αποτελεσματική φροντίδα
Τις εργασίες αναδιαμόρφωσης χώρων του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Μεταξά» είδε από κοντά την περασμένη Πέμπτη ο Πρωθυπουργός. Πριν δύο ημέρες είχαν προηγηθεί τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Νέας Ιωνίας – «Κωνσταντοπούλειο».
Το τελευταίο διάστημα τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκονται σε μια διαρκή αναστάτωση αλλά για καλό λόγο. Είτε μέσω δωρεών (όπως στην περίπτωση του «Μεταξά») είτε με πόρους ΕΣΠΑ ή Ταμείου Ανάκαμψης υφίστανται ολικό «λίφτινγκ».
Ειδικά σε ό,τι αφορά στα ΤΕΠ, οι ανακαινίσεις και ο εκσυγχρονισμός τους (νέος εξοπλισμός, μεγαλύτεροι χώροι) βελτιώνουν κατά πολύ την εξυπηρέτηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της εφημερίας, ενώ μειώνεται και ο χρόνος αναμονής.
Το τελευταίο διάστημα τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκονται σε μια διαρκή αναστάτωση αλλά για καλό λόγο. Είτε μέσω δωρεών (όπως στην περίπτωση του «Μεταξά») είτε με πόρους ΕΣΠΑ ή Ταμείου Ανάκαμψης υφίστανται ολικό «λίφτινγκ».
Ειδικά σε ό,τι αφορά στα ΤΕΠ, οι ανακαινίσεις και ο εκσυγχρονισμός τους (νέος εξοπλισμός, μεγαλύτεροι χώροι) βελτιώνουν κατά πολύ την εξυπηρέτηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της εφημερίας, ενώ μειώνεται και ο χρόνος αναμονής.
