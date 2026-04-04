Έμπαιναν σε καταστήματα ως πελάτες, έκοβαν τα αντικλεπτικά και άρπαζαν κινητά και laptop, δείτε βίντεο
Με ειδικό μηχάνημα έκοβαν ή απενεργοποιούσαν το αντικλεπτικό σύστημα - Δρούσαν σε περιοχές της Αττικής και σε Καλαμάτα, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης και Πύργο Ηλείας
Έμπαιναν σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών ως πελάτες, εντόπιζαν τα προϊόντα που ήθελαν, τα έχωναν σε σακούλες και έφευγαν σαν κύριοι.
Ο λόγος για τα μέλη μιας συμμορίας που δρούσε τουλάχιστον από το 2024 και είχε αναγάγει τις κλοπές σε επιστήμη.
Βίντεο ντοκουμέντα με τη δράση τους εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr:
Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι δράστες είχαν αναπτύξει τέτοια «επιχειρησιακή» ικανότητα, που διέπρατταν δύο κλοπές σε διαφορετικά καταστήματα μέσα σε μία ώρα.
Οι κατηγορούμενοι κινούνταν με μισθωμένα οχήματα και εισέρχονταν σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών κυρίως κατά τις ώρες αιχμής.
Αφού εντόπιζαν το προϊόν που επιθυμούσαν, χρησιμοποιώντας ειδικό μηχάνημα έκοβαν ή απενεργοποιούσαν το αντικλεπτικό σύστημα, το τοποθετούσαν σε σακούλα με διαφορετική επωνυμία και παρέμεναν εντός του καταστήματος για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες.
Δραστηριοποιούνταν τόσο σε περιοχές της Αττικής όσο και σε Καλαμάτα, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης και Πύργο Ηλείας, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 20.250 ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν την περασμένη Δευτέρα (30/3) δύο άνδρες, ηλικίας 48 και 46 ετών και μια 32χρονη. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης εισόδου στη χώρα.
Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 25 περιπτώσεις κλοπών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα