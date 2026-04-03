Το μονοθέσιο LEGO® Mercedes-AMG F1® για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Sponsored Content



Οι λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος το The Mall Athens είναι πάντοτε πολλοί, διαφορετικοί και ενδιαφέροντες, την περίοδο αυτή όμως υπάρχει ακόμη ένας. Καθώς, στο 1ο επίπεδο του The Mall Athens θα βρείτε μέχρι τις 11 Απριλίου ένα μοναδικό έκθεμα, το μονοθέσιο LEGO® F1® Mercedes-AMG Petronas σε πραγματικό μέγεθος. Και αυτό είναι μια ιδανική ευκαιρία να γνωρίσει το κοινό από κοντά μια δημιουργία που συνδυάζει τη φαντασία, τη μηχανική ακρίβεια και την αυθεντική αγωνιστική κληρονομιά. Προφανώς, για τους φίλους των LEGO® και της F1 το έκθεμα αυτό αποτελεί ένα δώρο, μια αφορμή για να επισκεφθούν το The Mall Athens και να παραμείνουν για ώρα θαυμάζοντάς το!



Το εν λόγω όχημα είναι κατασκευασμένο από σχεδόν 400.000 LEGO τουβλάκια, ζυγίζει πάνω από 1.500 κιλά και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 20 χλμ./ώρα. Δημιουργήθηκε στο εργοστάσιο του LEGO Group στο Kladno της Τσεχίας από μια ομάδα 26 σχεδιαστών, μηχανικών και LEGO builders που χρειάστηκαν πάνω από 22.000 ώρες δουλειάς. Με διαστάσεις σχεδόν ίδιες με ένα πραγματικό μονοθέσιο Formula 1, ενσωματώνει συναρπαστικές λεπτομέρειες, όπως αυθεντικά λογότυπα χορηγών, ελαστικά Pirelli, αλλά και λειτουργικό κινητήρα.



Μάλιστα, πρόκειται για το αυτοκίνητο που οδηγήθηκε από τους stars της Φόρμουλα 1 George Russell και Andrea Kimi Antonelli κατά τη διάρκεια της επίσημης παρέλασης οδηγών (Drivers’ Parade) στο FORMULA 1® MIAMI GRAND PRIX 2025. Διατηρημένο στην αυθεντική του κατάσταση μετά τον αγώνα, εκτίθεται πλέον για πρώτη φορά στην Ελλάδα.



Η παρέλαση οδηγών στο FORMULA 1® MIAMI GRAND PRIX 2025 αποτέλεσε ορόσημο για το LEGO Group, καθώς για πρώτη φορά και οι 20 οδηγοί της Formula 1 ολοκλήρωσαν έναν γύρο με αυτοκίνητα κατασκευασμένα από LEGO τουβλάκια, εκπροσωπώντας τις ομάδες τους. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα πολλαπλά λειτουργικά LEGO μονοθέσια Formula 1. Ένα από αυτά, λοιπόν, θαυμάζουν οι οικογένειες, τα παιδιά, οι φίλοι και οι λάτρεις των μηχανοκίνητων στο The Mall Athens.

Παράλληλα με την έκθεση του αυτοκινήτου, η οποία είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μοναδικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τον κόσμο της Formula 1 και της LEGO® .