Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ηράκλειο με έναν τραυματία, πιάστηκαν στα χέρια γαμπρός και κουνιάδος
Στην υπόθεση ενεπλάκη και τρίτο άτομο που αναζητείται - Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένας 22χρονος

Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με απολογισμό τον τραυματισμό ενός 22χρονου νεαρού, χειρίζονται οι αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο άγριος καβγάς ανάμεσα σε κουνιάδο και γαμπρό που έγινε αργά τη νύχτα της 1ης Απριλίου στο Ηράκλειο, εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό, ενώ στη συμπλοκή παρενέβη και ένα τρίτο άτομο το οποίο αναζητείται.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από το ΠΑΓΝΗ όπου μεταφέρθηκε και εξακολουθεί νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική ο 22χρονος τραυματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr το ενδοοικογενειακό επεισόδιο ξεκίνησε με αφορμή που δεν έχει αποσαφηνιστεί, ανάμεσα στον 22χρονο τραυματία και τον 19χρονο αδελφό της συζύγου του. Οι δύο νεαροί, συγγενείς εξ αγχιστείας (γαμπρός και κουνιάδος) καβγάδισαν έντονα, έχασαν τον έλεγχο και συνεπλάκησαν χτυπώντας με γροθιές ο ένας τον άλλον. Στον καβγά, ενεπλάκη και ένας 23χρονος, φίλος του 19χρονου, ο οποίος φέρεται να έσπρωξε βίαια τον 22χρονο. Κατά την πτώση του στο έδαφος, ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και εισήχθη στη νευροχειρουργική κλινική. Το προσωπικό του νοσοκομείου ενημέρωσε το ΑΤ Χερσονήσου και λίγο αργότερα, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 19χρονο κουνιάδο του θύματος που διαμένει μόνιμα σε περιοχή της Χερσονήσου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος που φέρεται να έσπρωξε τον τραυματία, αναζητείται.
Δείτε Επίσης