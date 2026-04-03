Ισχυρά φαινόμενα σήμερα σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο - Χάρτης του meteo

Πότε βελτιώνεται ο καιρός - Η πρόγνωση για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Βροχές και τοπικέςαναμένονται την Παρασκευή 03 Απριλίου 2026 σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr , όπως παρουσιάζονται στον χάρτη 24-ωρης αθροιστικής βροχόπτωσης για τις 03/04/2026.Τα σημαντικότερα ύψη υετού εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και σε τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας.Τοτα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.Τηναναμένεται περαιτέρω βελτίωση, με τον βοριά να επικρατεί και τα φαινόμενα να περιορίζονται, αν και δεν θα λείψουν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, καθώς και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.Από τη Μεγάλη Δευτέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια, περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στα νότια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σε ένα πλέον καθαρά ανοιξιάτικο σκηνικό.Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου, θα είναι ανοιξιάτικος. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλός. Από το Μεγάλο Σάββατο και μετά -σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία- βαρομετρικά χαμηλά θα προσεγγίσουν τη χώρα και θα μεταβάλλουν τον καιρό με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας.Συνεπώς, κατέληξε ο Σάκης Αρναούτογλου λέγοντας πως ο καιρός θα παραμείνει καλός ίσως και μέχρι Μεγάλη Παρασκευή αλλά ίσως χαλάσει ο καιρός από την Κυριακή του Πάσχα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 05-04-2026 Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία και από τα βόρεια ηπειρωτικά βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-04-2026 Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση κυρίως στις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026 Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.