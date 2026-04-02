Βίντεο της ΕΛΑΣ για το bullying με το... επιθετικό 500αράκι: Δεν είναι πλάκα, είναι βία
Το πρωτότυπο βίντεο απέσπασε την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου
Ένα ιδιαίτερα συμβολικό και πρωτότυπο βίντεο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσει τη νεολαία και την κοινωνία γύρω από ένα φαινόμενο που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Στο βίντεο, που τράβηξε την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου, αποτυπώνεται ένας αστυνομικός να κρατά με λουρί ένα μικρό περιπολικό (500αράκι), το οποίο είναι επιθετικό και κινείται απειλητικά σε βάρος δύο μεγαλύτερων οχημάτων τύπου τζιπ της ΕΛ.ΑΣ.
Το βασικό μήνυμα της καμπάνιας είναι σαφές: «Δεν είναι πλάκα, είναι βία. Η δύναμη κρύβεται στο σπάσεις τη σιωπή» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛ.ΑΣ. καλώντας τα θύματα του bullying να μην αποδέχονται παθητικά τα περιστατικά εκφοβισμού, αλλά να τα καταγγέλλουν και να τα αντιμετωπίζουν έγκαιρα.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα