Έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το Πάσχα

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝΑπαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης, δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».Έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο) για το διδακτικό έτος 2025-2026 με τα πλοία της εταιρίας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (IX και δίκυκλα) κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:Πάσχα: 03/04/2026 - 19/04/2026Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα.Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν αποκλειστικά κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:Πάσχα: 03/04/2026 - 19/04/2026Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (ΙΧ, δίκυκλα) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας της Levante Ferries Group τα εισιτήρια με την έκπτωση.Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (ΙΧ & δίκυκλα).Η έκπτωση ισχύει για δρομολόγια στις εξής περιόδους:03/04/2026 - 19/04/2026Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω των on-line συστημάτων κρατήσεων.



Δικαιολογητικά έκπτωσης



Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:- Το σχετικό ΦΕΚ ή Υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση- Αστυνομική ΤαυτότηταΈκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του ΙΧ αυτοκινήτου τους.Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στην περίοδο του Πάσχα από 03/04/2026 έως 19/04/2026.Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.H εταιρεία SKY Express ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.Για την παραπάνω πρωτοβουλία, η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους.Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες και την ελληνική αεροπορική εταιρεία Sky Express, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνει έμπρακτα την αναγνώριση του καθοριστικού τους ρόλου στη λειτουργία και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.