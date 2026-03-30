Για τον Οκτώβριο αναβλήθηκε η δίκη για τον «Φραπέ»

Ο Γιώργος Ξυλούρης αντιμετωπίζει το πλημμέλημα της απείθειας

Για τις 29 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε σήμερα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη του συνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, αποκαλούμενο και ως «Φραπέ», ο οποίος αντιμετωπίζει το πλημμέλημα της απείθειας.

Η δίωξη ασκήθηκε στον συνδικαλιστή μετά την στάση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της εξεταστικής δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση βουλευτών και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει πράγματι το δικαίωμα της σιωπής ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

Να σημειωθεί ότι σε βάρος του Γ. Ξυλούρη εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης με αφορμή τις απαντήσεις που είχε δώσει στην εξεταστική της Βουλής όταν εμφανίστηκε προκειμένου να εξεταστεί για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
