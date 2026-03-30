Γιώργος Ξυλούρης: Η ώρα της Δικαιοσύνης για τον «Φραπέ», δικάζεται για την άρνηση να καταθέσει στην Εξεταστική

Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, ο Γιώργος Ξυλούρης
, γνωστός και ως «Φραπές».
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr
ο Γιώργος Ξυλούρης αντιμετωπίζει την κατηγορία της απείθειας, υπόθεση που σχετίζεται με τη μη παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τον Νοέμβριο του 2025.
Ο Ξυλούρης είχε κληθεί νόμιμα να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο δεν προσήλθε, επιλέγοντας να αποστείλει υπόμνημα στο οποίο επικαλούνταν το δικαίωμα της σιωπής. Η στάση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις εντός της Επιτροπής και οδήγησε στη διαβίβαση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη
, προκειμένου να εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απείθειας.
Η ποινική δίωξη ασκήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη δίκη να προσδιορίζεται για σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Σημειώνεται ότι ο ίδιος εμφανίστηκε τελικά ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στις 11 Δεκεμβρίου 2025
, όπου επανέλαβε τη θέση του, διαβάζοντας δήλωση με το περιεχόμενο του υπομνήματος. Σε αυτήν υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι έχει στοχοποιηθεί αδίκως και ότι δεν έχει λάβει παράνομα χρήματα, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί σε ελέγχους χωρίς να προκύψουν παραβάσεις.
Παράλληλα, ο Γιώργος Ξυλούρης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών και για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η ψευδής κατάθεση. Σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχει εντοπιστεί οικονομικό κενό ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλείται να αιτιολογήσει.