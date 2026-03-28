Νεμέα: Νεκρή 92χρονη έπειτα από πυρκαγιά στο σπίτι της
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Νεκρή ανασύρθηκε 92χρονη γυναίκα από κατοικία στη Νεμέα Κορινθίας, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3).
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί εντόπισαν την ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε ο απεγκλωβισμός της, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
