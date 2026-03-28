Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη για τα Τέμπη σε άλλη πόλη, θα με βρει απέναντί του
Δηλώνει εντελώς αντίθετος με τη μεταφορά της δίκης από τη Λάρισα - «Με ορισμένες επεμβάσεις το κτίριο που ξεκίνησε είναι υπέρ αρκετό», είπε
Αντίθετος στη μεταφορά της δίκης για τα Τέμπη από τη Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη δηλώνει με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει στην πόλη όπου ξεκίνησε.
Όπως αναφέρει, ακόμη και το κτίριο στο οποίο ξεκίνησε η δίκη μπορεί, με ορισμένες παρεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα και με τον κατάλληλο έλεγχο για την πρόσβαση και τη θέση των παρευρισκόμενων, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνει ότι υπάρχουν χώροι στη Λάρισα που μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να είναι επαρκείς για τη διεξαγωγή της δίκης.
Ο ίδιος επισημαίνει ότι θα σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει τη μεταφορά της δίκης για λόγους προσωπικών συμφερόντων, υπογραμμίζοντας πως «η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα» και «θα τελειώσει πάλι εκεί».
Καταλήγοντας, αναφέρει ότι τα παιδιά του «δολοφονήθηκαν στη Λάρισα» και, όπως τονίζει, «απαιτούν να παραβρίσκονται στη δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».
Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας , είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.
Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.
Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.
Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!
Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!
Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».
Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.
Φλωρίδης για Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων
Νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης έδωσε απαντήσεις στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία προανήγγειλε νέα αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη την 1η Απριλίου, ενώ ακολούθησε και νέα τοποθέτηση της πρώην προέδρου του συλλόγου συγγενών των Τεμπών.
Όπως είπε ο κ. Φλωρίδης «εδώ έχουμε έναν χώρο που όσον αφορά τις δυνατότητές του είναι καλύτερος από το Εφετείο με πολύ λιγότερους συντελεστές από τη δίκη για το Μάτι, το θέμα δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω και ποιος κάτω. Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων».
«Με βάση τα προβλεπόμενα, στην αίθουσα θα μπουν οι δικηγόροι, υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και 100 θέσεις εργασίας, μετά θα μπουν αυτοί που πρέπει να νομιμοποιηθούν, αυτοί πρέπει να είναι στην αίθουσα. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε 360 θέσεις, με τους 250 δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση, έχουμε χώρο για να τοποθετηθούν. Δεν αποκλείεται κανένας. Όταν στη δίκη για το Mάτι που είχε πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες και η δίκη έγινε σε αίθουσα ίδια ή μικρότερη, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στο Action24.
Κάνοντας λόγο για «γνωστό πολιτικό παιχνίδι από κάποια μειοψηφία που δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη για τα Τέμπη» θύμισε ότι «κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη γιατί στόχος ήταν όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τα στοιχεία δεν μπορούν να έρθουν στο φως ώστε να έρθει η κάθαρση».
Με αφορμή, δε, όσα ακούστηκαν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «εάν είχε διαβαστεί σωστά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου εκεί υπήρχε μια αναφορά ότι οι δικαστές δέχονται απειλές για τη ζωή του. Αυτό δεν προσέχθηκε ότι οι δικαστές απειλούνται από κυκλώματα βρώμικα, χρυσαυγίτικα γιατί στην πραγματικότητα έχουμε μια υποκατάσταση του χρυσαυγιτισμού από μια μερίδα με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου».
«Τραμπουκισμοί εναντίον του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών, απόπειρα ανατροπής της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή γιατί ψηφιζόταν από μια μερίδα του κόσμου να πάει στη Βουλή; Για να διαλύσει τη Βουλή και να τους πλακώνει όλους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί αντιμετωπίζει κακούργημα γιατί κατέγραψε μια δικαστή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media, αυτό είναι κακούργημα» κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
«Μια χώρα που δίδαξε τη δημοκρατία ζει την κατάντια να έχει Υπουργό Δικαιοσύνης τον Γιώργο Φλωρίδη, ένα πρόσωπο, το οποίο στερείται ενσυναίσθησης και στοιχειωδών γνώσεων για το ότι οι παράγοντες της δίκης, διάδικοι, μηνυτές, κατηγορούμενοι, συνήγοροι και μάρτυρες πρέπει να έχουν θέσεις και όχι να στοιβάζονται όρθιοι, σαν τα ποντίκια.
Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στον Φλωρίδη
Και όχι βέβαια οι υποψήφιοι αρχηγοί που μονοπωλούν τη σκέψη σας κ. Φλωρίδη γιατί αποκαλύπτουν τα συνεχή σκάνδαλα της Κυβέρνησης που σήμερα υπηρετείτε και έτσι τρίζει η δική σας “καρεκλίτσα”, με την οποία και μόνο ασχολείστε.
Πέρα από αυτά όμως καλώ το ΤΕΕ να κάνει αυτοψία, επιμέτρηση και πιστοποίηση για το αν ο προυπολογισμός της ανακαίνισης του 1.600.000 ευρώ αληθινά υλοποιήθηκε ή όχι και αν ναι με ποιό ποσοστό υπεριτμολόγησης. Και βέβαια καλώ το ΤΕΕ να συγκρίνει την αίθουσα - αχούρι που ανακαίνισε ο κ. Φλωρίδης με 1.600.000€ με την από πολλού λειτουργούσα δικαστική αίθουσα του Εφετείου Αθηνών, όπου έγιναν οι μεγάλες δίκες, ώστε πέρα από την αναισθησία, αναλγησία, υποκρισία και ειρωνεία, να αναδειχθεί περίτρανα και το ψεύδος του.
Φτάνει πια η ατιμωρησία. Απαιτούμε ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ για το δημόσιο χρήμα ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΑΤΕ και ΣΕΒΑΣΜΟ στους ΠΟΛΙΤΕΣ της χώρας!»
Τι είπε αρχικά η Μαρία ΚαρυστιανούΗ Μαρία Καρυστιανού εκτίμησε πως θα υπάρξει νέα αναβολή στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου στη Λάρισα.
«Μήπως ήταν σκόπιμο; Περιμέναμε τρία χρόνια την πρώτη μέρα της δίκης και δεν υπάρχει κατάλληλη αίθουσα; Αντί να ξεκινήσει η δίκη είχαμε καβγάδες, ένταση και ψυχική κούραση. Μήπως ο στόχος είναι να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στη δίκη και να σταματήσει να ασχολείται ο κόσμος;» είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο OPEN.
Η ίδια είπε πως ήταν «δυσάρεστη έκπληξή για μία αίθουσα που ακούσαμε τα καλύτερα και που ετοιμάζονταν δύο χρόνια. Ακούσαμε το κόστος της, περιμέναμε μία σούπερ αίθουσα και βρεθήκαμε στο μικρό κτίριο χωρητικότητας 400 ατόμων. Γνώριζαν οι αρμόδιοι, γνώριζε ο κύριος Φλωρίδης ότι 650 είναι οι παράγοντες της δίκης. Πώς είναι δυνατόν να τους στοιβάξεις σε μία αίθουσα χωρητικότητας 400 ατόμων; Ίσως υπήρχε μία σκοπιμότητα. Πάλι πιστεύω ότι δεν θα γίνει η δίκη, θα πάμε σε αναβολή και δεν ξέρω πότε θα λυθεί το πρόβλημα».
«Δεν μπορούμε να δεχτούμε να κατέβουμε στην κάτω αίθουσα και να παρακολουθούμε τη δίκη από την τηλεόραση. Πού οδηγούμαστε; Δεν θα μπορέσει να γίνει η δίκη επειδή είναι ανίκανοι και δεν φρόντισαν το χωροταξικό;» πρόσθεσε επίσης η Μαρία Καρυστιανού.
Η κυρία Καρυστιανού χαρακτήρισε τη δίκη «κολοβή» και εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι «κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών θα ξαναγίνει σωστά. Ξεκινώντας από την ανακριτική διαδικασία όπου θα οδηγήσει σε όλους τους κατηγορούμενους και στη σωστή δίκη. Δεν θα είναι μόνο 36 οι κατηγορούμενοι, θα είναι πολύ παραπάνω. Έχουμε τρία εγκλήματα: Το έγκλημα της σύγκρουσης, το έγκλημα της πυρόσφαιρας και το έγκλημα της συγκάλυψης. Θα χρειαστούμε μία πολύ μεγάλη αίθουσα για να γίνει σωστά η δίκη. Μας ενδιαφέρει η αποκάλυψη της αλήθειας και δεν μπορεί να γίνει όταν πας με έναν τόσο περιορισμένο κατηγορητήριο και υπό αυτές τις συνθήκες που είδαμε στη δίκη στη Λάρισα».
«Δεν περιμένω πολλά από τη δίκη. Σε κάθε ποινική δικογραφία είναι μία δυναμική κατάσταση που σημαίνει ότι μπορεί να προκύψουν πράγματα. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου για το πώς μπορεί να αξιοποίηση η έδρα τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν» είπε σε άλλο σημείο η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι οι συγγενείς διαμαρτύρονταν αλλά χωρίς να απειλήσουν κάποιον.
Κληθείσα να σχολιάσει την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είπε: «Ήταν ντροπή το δελτίο Τύπου. Ήταν αξιολογικές κρίσεις από έναν πρόεδρο μίας ένωσης προς έναν πολίτη που διαμαρτύρεται για τα έκτροπα που συμβαίνουν. Ντροπή. Ένας δικαστής δεν πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γνώμη του για κάποιον πολίτη, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός».
