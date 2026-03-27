Καιρός: Σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο θα πέσουν οι περισσότερες βροχές, πότε θα χτυπήσει η Debora την Αττική, δείτε χάρτη

Σχεδόν το σύνολο της χώρας θα επηρεαστεί κατά τη διάρκεια της σημερινή ημέρας από τις βροχές και καταιγίδες που φέρνει η κακοκαιρία Deborah.Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr/EAA για τον καιρό , οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, αναμένεται προοδευτικά να επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας.Αναλυτικά «καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου».Ειδικά για την Αττική και την πόλη της Αθήνας , η πρόγνωση είναι ότι πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι.Δείτε σε χάρτη τον αθροιστικό υετό (βροχοπτώσεις/χιονοπτώσεις) που αναμένεται κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας:Βίντεο που ανήρτησε στο Χ ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αποτυπώνει την πορεία των καιρικών φαινομένων τα επόμενα 24ωρα.Όπως προκύπτει από το βίντεο, σήμερα είναι η ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, ενώ για αύριο Σάββατο βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ο καιρός το Σάββατο 28-03-2026 Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 29-03-2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.