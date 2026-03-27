Καιρός: Η Deborah φέρνει καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας, ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Στους 20-22 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Ο καιρός το Σάββατο 28-03-2026

Ο καιρός την Κυριακή 29-03-2026

Άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη 26/03, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν στους 20-22°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Γαλαξίδι με 21.6 °C.Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 °C σε 24 από τους 570 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.Aναμένονται βροχές, αρχικά στα Δυτική Ελλάδα, στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και προοδευτικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 14-16, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 13-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση.Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές ή καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά περιόδους και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.