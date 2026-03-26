Έρχεται η κακοκαιρία Deborah με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Πότε φτάνει στην Αττική, σε τρεις ζώνες η χώρα το επόμενο 48ωρο



Κολυδάς: Πιθανή καταιγίδα στην Αθήνα



Αναλυτική η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)❌Αττική : Θα επηρεαστεί ( όχι κάτι το αξιόλογο ), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα.👉Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά θα επιρρεάση και την Αττική με πιθανή καταιγίδα στην Αθήνα.Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι το χαμηλό, εκτιμώντας πως μπορεί να. Σύμφωνα με το ENS meteogram, το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει10–14 mm, με το πιθανότερο σενάριο να κυμαίνεται στα 2–6 mm/6h.Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι πιο δύσκολες ημέρες ενδέχεται να είναι η Τετάρτη 1 Απριλίου και η Πέμπτη 2 Απριλίου.Νέα κ ακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει την Ελλάδα από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για φαινόμενα και στην Αττική.Συγκεκριμένα, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ,κάνει λόγο σε ανάρτησή του για νέο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Deborah».Όπως αναφέρει, βροχές καιαναμένεται να πλήξουν την Αθήνα ακόμα και το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο οι πιοθα είναι η Τετάρτη 1 Απριλίου και η Πέμπτη 2 Απριλίου.«Το χαμηλό με την ονομασία #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

Βροχές ή καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη. Πτώση της θερμοκρασίας. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.Πιο αναλυτικά, τηνκαι. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσειςθα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 14-16, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 13-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.Οιθα πνέουν στο Αιγαίο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση.Στηνπεριμένουμε νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές ή καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.Στηπεριμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά περιόδους και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ στην πρόγνωσή της για την Παρασκευή 27 Μαρτίου αναφέρει πως θα υπάρχουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο



Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή



Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.