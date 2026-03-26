Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ, με «χειμώνα» θα μπει ο Απρίλιος
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Βροχές Καταιγίδες Θοδωρής Κολυδάς Θερμοκρασίες Χιονοπτώσεις

3 ΣΧΟΛΙΑ
Βροχές, καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού του επόμενου διαστήματος, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως γράφει στο Χ, «από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη θα έρθουν προς τη χώρα μας και φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσουν τη Μεσόγειο ακόμη και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου».

«Έτσι, παρά τη μικρή θερμοκρασιακή άνοδο που θα σημειωθεί σήμερα, στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πάρει και πάλι καθοδική πορεία, υποχωρώντας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως μοναδική εξαίρεση αποτελέσει η Κυριακή, λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων» συνεχίζει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.



Με «χειμώνα» μπαίνει ο Απρίλιος

Ειδικά για τον καιρό με τον οποίο θα ξεκινήσει ο Απρίλιος, ο κ. Κολυδάς εκτιμά ότι «ενδέχεται να θυμίζει περισσότερο "χειμώνα" παρά άνοιξη, όχι μόνο ως προς το κρύο αλλά και ως προς τη συνολική εικόνα του καιρού, αφού η παρουσία αυτής της ψυχρής αέριας μάζας στη Μεσόγειο θα ενισχύσει την ατμοσφαιρική αστάθεια και θα ευνοήσει τη διαδοχική δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο».

«Συνολικά, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πρώτες ημέρες του Απριλίου μπορεί να έχουν περισσότερο χειμωνιάτικο χαρακτήρα παρά ανοιξιάτικο. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως βορειοδυτικούς, κάνοντας την αίσθηση του κρύου πιο έντονη, ιδιαίτερα το πρωί και τη νύχτα» εκτιμά ο μετεωρολόγος.

«Όλα δείχνουν λοιπόν ότι μπαίνουμε σε ένα διάστημα όπου ο καιρός δεν θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ηλιοφάνεια, αλλά από συχνές και αξιόλογες βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα μεγαλύτερα υψόμετρα της ηπειρωτικής Ελλάδας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης