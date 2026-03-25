Η ακτινογραφία των πόλεων της Ελλάδας, μόνο 12 δήμοι έχουν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους σε έναν χρόνο

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη αν εξεταστεί η αναλογία μαθητών. Σε ορεινούς και απομονωμένους δήμους, όπως η Λίμνη Πλαστήρα και η Αργιθέα, αντιστοιχούν μόλις 1-2 μαθητές ανά 1.000 κατοίκους. Στον αντίποδα, σε δυναμικές περιοχές όπως το Αργος - Μυκήνες, η Θήρα και η Μύκονος, οι αριθμοί εκτοξεύονται, φτάνοντας μέχρι και τους 486 μαθητές ανά 1.000 κατοίκους.Η απόκλιση αυτή αποτυπώνει όχι μόνο τη γήρανση του πληθυσμού σε πολλές περιοχές της ενδοχώρας, αλλά και την έντονη κινητικότητα σε τουριστικά και αστικά κέντρα.Στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, η εικόνα είναι εξίσου αντιφατική., φτάνοντας τα 31,7 και 25 χιλιόμετρα αντίστοιχα.Ωστόσο, 58 δήμοι της χώρας δεν διαθέτουν ούτε ένα μέτρο ποδηλατόδρομου, ανάμεσά τους και μεγάλοι αστικοί δήμοι της Αττικής (Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νίκαια Ρέντης κ.ά.).Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των πεζοδρομίων, 66 δήμοι μεταξύ των οποίων Νίκαιας, Καλαμαριάς, Δάφνης, Κερατσινίου και Πειραιά δηλώνουν μηδενική ύπαρξη πεζοδρομίων με πλάτος άνω του 1,5 μέτρου, στοιχείο που εγείρει σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των πολιτών.Την ίδια στιγμή, δήμοι όπως η Κως, τα Τρίκαλα και η Θεσσαλονίκη εμφανίζουν υψηλά ποσοστά προσβάσιμων υποδομών, ενώ ξεχωρίζουν και για τον αριθμό διαβάσεων ΑμεΑ, με τη Γλυφάδα και τη Θεσσαλονίκη να καταγράφουν τις υψηλότερες επιδόσεις.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι μόλις 41 δήμοι διαθέτουν δημοτική συγκοινωνία.Παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται αρκετοί μεγάλοι δήμοι της Αττικής και της περιφέρειας, η περιορισμένη αυτή κάλυψη αναδεικνύει τα κενά στη διασύνδεση των τοπικών κοινοτήτων, ειδικά σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.Στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, οι επιδόσεις δεν σχετίζονται απαραίτητα με το μέγεθος του δήμου. Μικροί νησιωτικοί δήμοι όπως η Γαύδος, οι Παξοί και η Τήλος καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, φτάνοντας έως και το 34,9%. Αντίθετα, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις. Ο Δήμος Αθηναίων, παρότι παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων (πάνω από 360.000 τόνους), ανακυκλώνει μόλις το 4,57%.Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και ο Πειραιάς, γεγονός που υπογραμμίζει τις δυσκολίες εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων. Δήμοι όπως το Κερατσίνι-Δραπετσώνα και η Λάρισα καταγράφουν πάνω από 4.000 αδέσποτα ζώα, αριθμοί που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά παραδείγματα. Ο Δήμος Σερρών ξεχωρίζει με 861 υιοθεσίες και αναδοχές, ενώ υψηλές επιδόσεις καταγράφονται και σε δήμους όπως τα Ιωάννινα και η Νέα Προποντίδα.Παράλληλα, η Πάρος και η Λάρισα πρωτοστατούν στις στειρώσεις, δείχνοντας ότι η συστηματική πολιτική μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα σε βάθος χρόνου.Στην κατηγορία της ψηφιακής μετάβασης ο Δήμος Χανίων κατατάσσεται στην πρώτη θέση προσφέροντας, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες για έξυπνη δημοτική βιβλιοθήκη, ψηφιακές πλατφόρμες ευπαθών ομάδων και παιδικών σταθμών, σύστημα τηλεϊατρικής κ.ά. Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει συστήματα ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών οχημάτων, ενώ στο Ιλιον λειτουργεί σύστημα διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικών πληρωμών.Στον αντίποδα, οι Δήμοι Ανατολικής Μάνης, Αρχαίας Ολυμπίας, Γρεβενών, Αριστοτέλη, Επιδαύρου, Καλαβρύτων, Ζαχάρως κ.ά. εμφανίζουν σχεδόν ανύπαρκτους ρυθμούς ψηφιακής μετάβασης, προσφέροντας μόλις μία ηλεκτρονική υπηρεσία στους δημότες.Αναφορικά με τον Δήμο Αθηναίων καταγράφονται 60 έξυπνες στάσεις ΜΜΕ, 850 έξυπνες διαβάσεις ΑμεΑ και 6.823 κάδοι με αισθητήρες πληρότητας. Η Θεσσαλονίκη δεν διαθέτει έξυπνες στάσεις ΜΜΕ, αλλά λειτουργούν 8.500 κεντρικά ελεγχόμενα φωτιστικά σώματα.Πέραν αυτών, ένα από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες, ιδίως εκείνοι με κινητικά προβλήματα ή οι γονείς που χρησιμοποιούν παιδικά καροτσάκια είναι το παράνομο παρκάρισμα από ασυνείδητους οδηγούς σε ράμπες και διαβάσεις.Για την αποτροπή του φαινομένου αρκετοί δήμοι έχουν τοποθετήσει έξυπνους αισθητήρες που ειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο τις Αρχές για τη σχετική παραβίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Δήμος Βόλου αναδεικνύεται πρωταθλητής στη συγκεκριμένη κατηγορία με 880 «ψηφιακούς ελεγκτές», ακολουθεί η Ξάνθη με 600, το Ρέθυμνο με 560, το Αγρίνιο με 500 και τα Χανιά με 196.Κρίσιμο δείκτη που καταγράφει την προσαρμογή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αποτελούν οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Την «κούρσα» στη σχετική κατάταξη οδηγεί ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχοντας εκπονήσει 5 τοπικά σχέδια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και εμφανίζοντας 100% στον καθαρισμό φρεατίων και οικοπέδων. Ακολουθούν οι Δήμοι Ιητών, Γρεβενών, Μονεμβασιάς και Κομοτηνής.Στην κατηγορία των Δράσεων πρόληψης και Πολιτικής Προστασίας εντάσσονται και οι δήμοι που επενδύουν σε σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης με αισθητήρες, κάμερες και drones. Σύμφωνα με τους πίνακες, στην Ξάνθη λειτουργούν 1.000 αισθητήρες, στη Δράμα 900, στο Ιλιον 777, στην Καβάλα 620, στη Σαλαμίνα 600 και στον Θερμαϊκό 460.