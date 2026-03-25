Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, δείτε βίντεο με το ΙΧ να τυλίγεται στις φλόγες
Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει το IX πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες, είναι καλά στην υγεία του

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο ανήμερα της 25ης Μαρτίου, στο 97ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το korinthostv, ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει το IX πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες.

 Στην περιοχή έσπευσαν  οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να σβήσει η φωτιά αλλά και περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και συνεργεία της Ολυμπίας Οδού για την παροχή συνδρομής και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεκόπη για αρκετή ώρα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Λαμπάδιασε Ι.Χ στην Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών
