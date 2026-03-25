Συγκινητικές εικόνες στον Λίβανο: Δοξολογία και ελληνικές σημαίες σε μπαλκόνια για την 25η Μαρτίου, δείτε βίντεο
Συγκινητικές εικόνες στον Λίβανο: Δοξολογία και ελληνικές σημαίες σε μπαλκόνια για την 25η Μαρτίου, δείτε βίντεο
«Φοβόμαστε πολύ» λέει Ελληνίδα στο protothema.gr
Δοξολογία για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί, ανήμερα 25η Μαρτίου, οι Χριστιανοί του Λιβάνου.
Ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, συνάντησε σε συνοικία της Βηρυτού την 30χρονη Ελληνίδα, Σολάνς Χαντάντ, η οποία του μετέφερε τα συναισθήματα όσων παραμένουν στον Λίβανο ενώ είναι σε εξέλιξη ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
«Δεν είναι καλή η κατάσταση, φοβόμαστε πολύ, θέλουμε να φύγουμε» λέει η Σολάνς που έχει αποκτήσει έναν 7χρονο γιο και μια 4χρονη κόρη με έναν Λιβανέζο.
Όπως λέει η ίδια οι γονείς της είναι στην Ελλάδα και μόνο αυτή έχει μείνει στον Λίβανο με την οικογένειά της.
Ελληνικά σπίτια, μάλιστα, ύψωσαν και την Ελληνική σημαία για να τιμήσουν την εθνική επέτειο.
Ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, συνάντησε σε συνοικία της Βηρυτού την 30χρονη Ελληνίδα, Σολάνς Χαντάντ, η οποία του μετέφερε τα συναισθήματα όσων παραμένουν στον Λίβανο ενώ είναι σε εξέλιξη ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
«Δεν είναι καλή η κατάσταση, φοβόμαστε πολύ, θέλουμε να φύγουμε» λέει η Σολάνς που έχει αποκτήσει έναν 7χρονο γιο και μια 4χρονη κόρη με έναν Λιβανέζο.
Όπως λέει η ίδια οι γονείς της είναι στην Ελλάδα και μόνο αυτή έχει μείνει στον Λίβανο με την οικογένειά της.
Ελληνικά σπίτια, μάλιστα, ύψωσαν και την Ελληνική σημαία για να τιμήσουν την εθνική επέτειο.
