Συγκινητικές εικόνες στον Λίβανο: Δοξολογία και ελληνικές σημαίες σε μπαλκόνια για την 25η Μαρτίου, δείτε βίντεο
Λιβανος Βηρυτός 25η Μαρτίου Ελληνίδα

«Φοβόμαστε πολύ» λέει Ελληνίδα στο protothema.gr

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Δοξολογία για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί, ανήμερα 25η Μαρτίου, οι Χριστιανοί του Λιβάνου.

Χριστιανική λειτουργία στον Λίβανο (1)


Ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, συνάντησε σε συνοικία της Βηρυτού την 30χρονη Ελληνίδα, Σολάνς Χαντάντ, η οποία του μετέφερε τα συναισθήματα όσων παραμένουν στον Λίβανο ενώ είναι σε εξέλιξη ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν είναι καλή η κατάσταση, φοβόμαστε πολύ, θέλουμε να φύγουμε» λέει η Σολάνς που έχει αποκτήσει έναν 7χρονο γιο και μια 4χρονη κόρη με έναν Λιβανέζο.

Ελληνίδα στον Λίβανο


Όπως λέει η ίδια οι γονείς της είναι στην Ελλάδα και μόνο αυτή έχει μείνει στον Λίβανο με την οικογένειά της.

Ελληνικά σπίτια, μάλιστα, ύψωσαν και την Ελληνική σημαία για να τιμήσουν την εθνική επέτειο.

Ελληνική σημαία σε μπαλκόνι στη Βηρυτό
Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

