Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Στο νοσοκομείο οδηγός βυτιοφόρου που αναποδογύρισε σε επαρχιακό δρόμο στη Μαγνησία
Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/3) στον επαρχιακό άξονα Αλμυρού – Σούρπης, κοντά στη διασταύρωση που οδηγεί στο μοναστήρι της Παναγίας Ξενιάς, στη Μαγνησία, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα βυτιοφόρο, που μετέφερε υγραέριο, εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε.
Αφού απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του φορτηγού από τον δρόμο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα