Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας - Τι πρέπει να γνωρίζουμε
ΕΛΛΑΔΑ
Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας -  Ποινές για τους παραβάτες

10 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ισχύ τίθενται από 1η Απριλίου 2026 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026 οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της καθημερινότητας των πολιτών.

Οι ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πρόκληση θορύβου είναι 15:00 – 17:30 το μεσημέρι και 23:00 – 07:00 το βράδυ, ενώ το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου.


Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας με ειδική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Συγκεκριμένα απαγορεύονται η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, θορυβώδεις εκδηλώσεις και χοροί σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και αντίστοιχοι θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα, απαγορεύονται θορυβώδη παιχνίδια και συζητήσεις σε καφενεία ή δημόσια κέντρα, διαπληκτισμοί ή θόρυβοι σε σταθμούς αυτοκινήτων, καθώς και φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και λειτουργία οχημάτων που προκαλεί ενόχληση. Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται και η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.


Ποινές για τους παραβάτες

Η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κανονικά σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης