Τέσσερις συλλήψεις για «φρουτάκια» στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Συλλήψεις Τυχερά παιχνίδια Αστυνομία

Κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα -δύο εργαζόμενοι (προσωρινά υπεύθυνη και μία υπάλληλος) και δύο πελάτες- ενώ αναζητείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στην ιδιοκτησία του οποίου βρίσκεται το κατάστημα.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Συνολικά κατασχέθηκαν 21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), μέσω της οποίας φέρεται να διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, δεν επιδείχθηκε ο πίνακας προσωπικού. Για τη συγκεκριμένη παράβαση θα ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης