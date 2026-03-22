Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη 17χρονου κατέληξε σε πρόστιμο που ξεπερνά τα 22.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη 17χρονου κατέληξε σε πρόστιμο που ξεπερνά τα 22.000 ευρώ
Συνελήφθη από τις Αρχές και πλέον είναι αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του - Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Χαλάστρας
Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν βραδινές ώρες χθες (21/3) δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στη Χαλάστρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.
Κατά τη διάρκεια της πορείας του προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, ενώ διαπιστώθηκαν και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Μάλιστα σε βάρος του 17χρονου βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 22.000 ευρώ, για διάφορες παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά τον έλεγχο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.
Κατά τη διάρκεια της πορείας του προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, ενώ διαπιστώθηκαν και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Μάλιστα σε βάρος του 17χρονου βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 22.000 ευρώ, για διάφορες παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά τον έλεγχο.
