Φωτιά σε διώροφο κτίριο λίγο έξω από τη Λαμία, απεγκλωβίστηκαν άτομα από γειτονικές κατοικίες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά ξέσπασε σε διώροφο κτίριο στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας το βράδυ του Σαββάτου (21/3).
Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η σκεπή του συγκροτήματος τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, μετατρέποντας το κτίριο σε παρανάλωμα του πυρός. Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκεται παιδικός σταθμός και σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν έχει υποστεί ζημιές.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr υπήρχαν αρκετά άτομα στον 1ο όροφο. Ευτυχώς όλοι πρόλαβαν και βγήκαν εγκαίρως και σώοι, μεταξύ αυτών και ένας ηλικιωμένος και δύο ακόμη άτομα που βγήκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, χωρίς να κινδυνέψουν άμεσα κι αυτά. Μια γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο, δεν άντεξε από την ένταση και λιποθύμησε και οι διασώστες του ΕΚΑΒ της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.
Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους πυκνούς καπνούς, οι οποίοι έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ηλικιωμένων ατόμων από γειτονικές κατοικίες, καθώς οι συνθήκες είχαν καταστεί επικίνδυνες για την υγεία τους.
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της και να μειωθούν οι ζημιές.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.
Από τα πρώτα λεπτά έφτασε επίσης στο φλεγόμενο κτίριο και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αχιλλέας Τζουβάρας και λίγο μετά έφτασε και ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
