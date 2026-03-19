Οι Εισαγγελείς αποδοκιμάζουν ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών: «Υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες»
Οι Εισαγγελείς αποδοκιμάζουν ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών: «Υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες»
«Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις»
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας δηλώσεις που σχετίζονται με την επικείμενη δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και που προέρχονται είτε από πολιτικά είτε από εμπλεκόμενα δικονομικά πρόσωπα.
Η Ένωση υπογραμμίζει ότι τοποθετήσεις δηλητηριάζουν την κοινωνική γαλήνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και συχνά κρύβουν ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ενώ καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι και να εμπιστεύονται το έργο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν με αφοσίωση το δίκαιο.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ενόψει της επικείμενης δίκης για υπόθεση μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει έντονα κάθε δήλωση προερχόμενη τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.
Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν, και να είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση το καθήκον τους, πιστοί πάντοτε στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου.
Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις.
Όπως επεσήμανε «οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του Ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού». Αφορμή για την ανακοίνωση αυτή ήταν οι δηλώσεις της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.
Η Ένωση υπογραμμίζει ότι τοποθετήσεις δηλητηριάζουν την κοινωνική γαλήνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και συχνά κρύβουν ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ενώ καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι και να εμπιστεύονται το έργο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν με αφοσίωση το δίκαιο.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ενόψει της επικείμενης δίκης για υπόθεση μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει έντονα κάθε δήλωση προερχόμενη τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.
Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν, και να είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση το καθήκον τους, πιστοί πάντοτε στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου.
Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις.
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου: Επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριοΝωρίτερα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της είχε κατονομάσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, η ΕνΔΕ κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου πως «επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους».
Όπως επεσήμανε «οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του Ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού». Αφορμή για την ανακοίνωση αυτή ήταν οι δηλώσεις της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.
