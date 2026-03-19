«Oι δημοκρατικοί θεσμοί δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι κάθε επικίνδυνου δημαγωγού»: Οι δικαστές στην Κωνσταντοπούλου που λέει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη
«Oι δημοκρατικοί θεσμοί δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι κάθε επικίνδυνου δημαγωγού»: Οι δικαστές στην Κωνσταντοπούλου που λέει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά τις νέες δηλώσεις της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του Ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕνΔΕ η κυρία Κωνσταντοπούλου «επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους».
Ακόμη, υπογραμμίζει η ΕνΔΕ ότι «η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών» και προσθέτει:
«Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού».
Παράλληλα, η ΕνΔΕ, σημειώνει ότι «οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».
«…Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουν αποκρυβεί.
Τέλος, θέλω να καταθέσω, ως συνήγορος, την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές… Γιατί δεν μιλάνε αν έχουν μείνει ευσυνείδητοι δικαστές και εισαγγελείς… Έχουμε απέναντί μας ένα βρώμικο παρακράτος…
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕνΔΕ η κυρία Κωνσταντοπούλου «επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους».
Ακόμη, υπογραμμίζει η ΕνΔΕ ότι «η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών» και προσθέτει:
«Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού».
Παράλληλα, η ΕνΔΕ, σημειώνει ότι «οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».
Τι δήλωσε η ΚωνσταντοπούλουΑναλυτικότερα, η κυρία Κωνσταντοπούλου στις δηλώσεις της, μεταξύ των άλλων, ανέφερε:
«…Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουν αποκρυβεί.
Τέλος, θέλω να καταθέσω, ως συνήγορος, την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές… Γιατί δεν μιλάνε αν έχουν μείνει ευσυνείδητοι δικαστές και εισαγγελείς… Έχουμε απέναντί μας ένα βρώμικο παρακράτος…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
