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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο
Ο συλληφθείς είναι Έλληνας υπήκοος
Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 63χρονος ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο και καταγγέλθηκε από τους γονείς της ανήλικης. Όπως κατέθεσαν οι καταγγέλλοντες, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο 63χρονος θώπευσε την ανήλικη κόρη τους σε απόκρυφο σημείο του σώματός της.
Ο συλληφθείς, Έλληνας υπήκοος, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο και καταγγέλθηκε από τους γονείς της ανήλικης. Όπως κατέθεσαν οι καταγγέλλοντες, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο 63χρονος θώπευσε την ανήλικη κόρη τους σε απόκρυφο σημείο του σώματός της.
Ο συλληφθείς, Έλληνας υπήκοος, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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