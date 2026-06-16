Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από διαπληκτισμό με 32χρονο μοτοσικλετιστή στη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
απορριματοφόρο Νίκαια

Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από διαπληκτισμό με 32χρονο μοτοσικλετιστή στη Νίκαια

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου τραυματίστηκε στο κεφάλι και το σώμα - Συνελήφθη ο 32χρονος

Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από διαπληκτισμό με 32χρονο μοτοσικλετιστή στη Νίκαια
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
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Επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού απορριμματοφόρου και ενός μοτοσικλετιστή έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης στη Νίκαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του απορριμματοφόρου 52 ετών διαπληκτίστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με έναν 32χρονο Πακιστανό που κινούνταν με μοτοσικλέτα. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 52χρονος να τραυματιστεί στο κεφάλι και στο σώμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αττικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 32χρονος συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

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