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Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από διαπληκτισμό με 32χρονο μοτοσικλετιστή στη Νίκαια
Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από διαπληκτισμό με 32χρονο μοτοσικλετιστή στη Νίκαια
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου τραυματίστηκε στο κεφάλι και το σώμα - Συνελήφθη ο 32χρονος
Επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού απορριμματοφόρου και ενός μοτοσικλετιστή έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης στη Νίκαια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του απορριμματοφόρου 52 ετών διαπληκτίστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με έναν 32χρονο Πακιστανό που κινούνταν με μοτοσικλέτα. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 52χρονος να τραυματιστεί στο κεφάλι και στο σώμα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αττικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 32χρονος συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του απορριμματοφόρου 52 ετών διαπληκτίστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με έναν 32χρονο Πακιστανό που κινούνταν με μοτοσικλέτα. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 52χρονος να τραυματιστεί στο κεφάλι και στο σώμα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αττικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 32χρονος συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών.
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