Συνελήφθη 20χρονη με κοκαΐνη σε πλοίο στον Πειραιά, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι ενόψει καλοκαιριού
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Λιμενικό Εξαρτησιογόνες ουσίες

Συνελήφθη 20χρονη με κοκαΐνη σε πλοίο στον Πειραιά, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι ενόψει καλοκαιριού

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά

Συνελήφθη 20χρονη με κοκαΐνη σε πλοίο στον Πειραιά, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι ενόψει καλοκαιριού
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Εντείνονται οι έλεγχοι στελεχών της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στα πλοία της ακτοπλοΐας ενόψει της θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη μίας 20χρονης Ελληνίδας, που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος . Κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή της νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 52,5 γραμμαρίων.
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Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση δύο κινητών τηλεφώνων, ενώ η ναρκωτική ουσία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας στην παράνομη αγορά υπερβαίνει τα 2.600 ευρώ.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που διενεργεί το Λιμενικό Σώμα στους επιβατικούς σταθμούς και στα πλοία της ακτοπλοΐας κατά την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, όταν η επιβατική κίνηση προς τα νησιά καταγράφει σημαντική αύξηση. Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.
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