Συνελήφθη τράπερ με πλούσιο ποινικό μητρώο, αγνόησε σήμα αστυνομικών στα Πατήσια και επιχείρησε να διαφύγει
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛ.ΑΣ Πατήσια

Συνελήφθη τράπερ με πλούσιο ποινικό μητρώο, αγνόησε σήμα αστυνομικών στα Πατήσια και επιχείρησε να διαφύγει

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με ένα άλλα άτομο - Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη τράπερ με πλούσιο ποινικό μητρώο, αγνόησε σήμα αστυνομικών στα Πατήσια και επιχείρησε να διαφύγει
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
16 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο άτομα συνελήφθησαν το μεσημέρι στα Πατήσια, έπειτα από καταδίωξη με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:00, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα σε μηχανή με δύο επιβαίνοντες να σταματήσει για έλεγχο. Οι αναβάτες δεν συμμορφώθηκαν και επιχείρησαν να διαφύγουν, ενώ κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους φέρονται να πέταξαν ένα μαχαίρι που είχαν στην κατοχή τους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ακινητοποίηση του δικύκλου και στη σύλληψη των δύο ατόμων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο της τραπ μουσικής και να έχει ποινικό παρελθόν.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
16 ΣΧΟΛΙΑ

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

