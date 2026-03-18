Σε διαρκή επιφυλακή το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο στα Ιεροσόλυμα

Στην σκιά του πολέμου που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βιώνει το τελευταίο διάστημα μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται όχι από αιφνίδιες ανατροπές, αλλά από μια σταθερή και μεθοδική προσαρμογή σε συνθήκες αυξημένης επιφυλακής.Η εικόνα που διαμορφώνεται από εκκλησιαστικές πηγές, τοπικούς παρατηρητές και πρόσωπα με άμεση γνώση της κατάστασης εντός της Παλαιάς Πόλης δεν παραπέμπει σε αποδιοργάνωση, αλλά σε ελεγχόμενη λειτουργία υπό συγκεκριμένους περιορισμούς.Χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε προ ημερών, όταν μεγάλο θραύσμα από αναχαιτισμένο πύραυλο κατέπεσε σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου (φωτογραφία), ο οποίος είναι άμεσα συνδεόμενος με το συγκρότημα του Παναγίου Τάφου (εφάπτεται του κεντρικού τρούλου). Το γεγονός αξιολογείται ως ενδεικτικό του κινδύνου, ακόμη και στον πυρήνα των σημαντικότερων προσκυνηματικών χώρων.Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το επίπεδο της αεράμυνας ιδίως στην περιοχή των Ιεροσολύμων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τον άμεσο κίνδυνο πλήγματος. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών συνεπάγεται, κατά διαστήματα, την πτώση θραυσμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, στοιχείο που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό των μέτρων πρόληψης.Στο πλαίσιο αυτό, έχει ληφθεί, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα: η προσωρινή αναστολή της επισκεψιμότητας στους βασικούς θρησκευτικούς χώρους της Παλαιάς Πόλης. Ο Ναός της Αναστάσεως, το Τέμενος Αλ-Άκσα και ο χώρος του Τείχους των Δακρύων παραμένουν κλειστοί για το κοινό, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε περίπτωση αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης.Η απόφαση αυτή, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι κύκλοι, εντάσσεται σε μια συνολική λογική πρόληψης και συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των θρησκευτικών κοινοτήτων της πόλης γεγονός που δείχνει την σοβαρότητα που αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών ιδιαιτέρως στην παλαιά πόλη που δεν υπάρχουν καταφύγια.Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπό την ηγεσία του Πατριάρχη Θεοφίλου Γ΄, συνεχίζει τη λειτουργία του με διακριτικότητα και προσαρμοστικότητα. Από σχετικές αναρτήσεις και ενημερώσεις του Πατριαρχείου προκύπτει ότι οι ιερές ακολουθίες τελούνται κανονικά, παρά τον περιορισμένο αριθμό των παρισταμένων, με κατάνυξη και τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη. Πηγές με γνώση της εσωτερικής λειτουργίας αναφέρουν ότι έχουν υιοθετηθεί πρακτικές προσαρμογής στην καθημερινότητα όπως ευελιξία στον προγραμματισμό των λατρευτικών εκδηλώσεων χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο πυρήνας της λειτουργικής ζωής.Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, καταγράφεται και κινητικότητα σε επίπεδο επικοινωνίας με κρατικούς παράγοντες. Ειδικότερα, έχει γίνει γνωστό ότι υπήρξε επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄, στο πλαίσιο της ευρύτερης παρακολούθησης της κατάστασης και της σημασίας που αποδίδεται στους θρησκευτικούς θεσμούς της πόλης.Η επικοινωνία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα επαφών που διατηρείται το τελευταίο διάστημα, καθώς οι θρησκευτικοί χώροι και οι κοινότητες εξακολουθούν να θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες σταθερότητας. Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας πόλης που δεν έχει διακόψει τη λειτουργία της παρόλο που ο προσκυνηματικός τουρισμός έχει παγώσει, αλλά κινείται με όρους αυξημένης προσοχής.Οι περιορισμοί, τα προληπτικά μέτρα και η διακριτική προσαρμογή των θεσμών δεν συνιστούν ένδειξη κατάρρευσης, αλλά τρόπο διαχείρισης μιας σύνθετης πραγματικότητας. Στα Ιεροσόλυμα, η κανονικότητα δεν απουσιάζει από τη ζωή του μωσαϊκού που συνθέτει την πόλη, απλώς επαναπροσδιορίζεται καθημερινά.