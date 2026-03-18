Σπουδαία διάκριση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθηγητής τιμήθηκε με διεθνές βραβείο
ΕΛΛΑΔΑ
Μια σπουδαία διάκριση που τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στον παγκόσμιο χάρτη της επιστημονικής αριστείας έλαβε ο Καθηγητής Ιωάννης Τσούλος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής τιμήθηκε με το διεθνούς κύρους βραβείο «Mathematics Editor of Distinction Award», μια αναγνώριση που αντανακλά το υψηλό επίπεδο της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Άρτα.

Το βραβείο απονεμήθηκε από το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Mathematics» του διεθνούς εκδοτικού οίκου MDPI, ενός από τους σημαντικότερους φορείς επιστημονικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επισφράγιση της εξαιρετικής συμβολής και της επιστημονικής επιμέλειας του κ. Τσούλου, αναγνωρίζοντας την ηγετική του παρουσία στη διασταύρωση των Μαθηματικών με την Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η βράβευση αυτή πέρα από προσωπική επιτυχία του Καθηγητή, αποτελεί και επιβεβαίωση του ποιοτικού ερευνητικού έργου που παράγεται στο Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής στην Άρτα.

Ο καθηγητής Ι. Τσούλος

Πηγή: epiruspost
