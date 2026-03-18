Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια

Δύο φάσεις κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες – Τι προβλέπουν Τσατραφύλλιας και Κολυδάς





Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του κάνει λόγο για «σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη», επισημαίνοντας ότι ο καιρός θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα το επόμενο διάστημα, ενώ αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης.



Πρώτη φάση κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες Σήμερα, βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης, με την ονομασία «Samuel», αναμένεται να προκαλέσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, καθώς και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη.



Παράλληλα, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ.



Δεύτερο κύμα με σιβηρικό ψύχος και χιόνια Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία, σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο, θα φέρουν περισσότερες βροχές και χιονοπτώσεις.







Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, ενώ από το Σάββατο θα παρουσιάσουν εξασθένηση.



Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση κατά 5-6 βαθμούς. Παγετός αναμένεται σε ορεινές περιοχές, με τις μέγιστες θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να κυμαίνονται στους 13-14 βαθμούς.



Κολυδάς: Κάτω από τα κανονικά η θερμοκρασία Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η αλλαγή του καιρού ξεκινά ήδη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά, προκαλώντας αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές.



Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή, εξαιτίας νέου βαρομετρικού χαμηλού που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο και θα κινηθεί ανατολικά, ενισχύοντας τους βοριάδες.



Όπως τονίζει, η θερμοκρασία από σήμερα έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα διατηρηθεί σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή, με τις πιο κρύες ημέρες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.







Ο καιρός σήμερα Aναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά των προαναφερθέντων ηπειρωτικών και έως το πρωί κατά τόπους στη Δυτική Μακεδονία. Καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο και στην Νοτιανατολική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15, στη Θεσσαλία από 4 έως 13, στην Ήπειρο από 4 έως 17, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17, στις Κυκλάδες από 12 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις ίδιας έντασης.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Πέμπτη 19-03-2026 Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στα υπόλοιπα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως στα νότια και πιθανόν και σε ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς από το βράδυ.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο το μεσημέρι έως 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 16 με 17, τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με19 και στα υπόλοιπα τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 20-03-2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα στα νότια κυρίως ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.



Ο καιρός το Σάββατο 21-03-2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Κυριακή 22-03-2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.