Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα μέλισσας σε αναρρίχηση
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 46χρονος άνδρας την Κυριακή στο Ναύπλιο. Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο, ο 46χρονος δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα, το οποίο του προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ. Παρά την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.
Όπως έγινε γνωστό, ο 46χρονος, ο οποίος ήταν πατέρας μιας κόρης, είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και την προσφορά. Ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπήρξε επίσης ενεργό μέλος και πρωτοστάτης της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος για δύο χρόνια στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.
Η δράση του περιλάμβανε σημαντικά έργα, όπως η δημιουργία και ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής, η αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονυσία Ερμιόνης», η συμμετοχή στην εθελοντική δράση «Let’s do it» και η συμβολή στην ανανέωση των αναρριχητικών πεδίων.
