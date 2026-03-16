Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Αναβλήθηκε η ειδική πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων μαζί με περίπου 100 κατοικίδια από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Αναβλήθηκε η ειδική πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων μαζί με περίπου 100 κατοικίδια από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Χτυπήθηκε δεξαμενή καυσίμων δίπλα στο αεροδρόμιο - Οι Έλληνες που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα είχαν ειδοποιηθεί να βρίσκονται στις 11.00 στο αεροδρόμιο για έλεγχο των ζώων τους, όμως η πτήση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή
Ανατροπή της τελευταίας στιγμής σημειώθηκε στην προγραμματισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τα κατοικίδιά τους, γνωστή με την κωδική ονομασία «Κιβωτός».
Η ειδική πτήση που είχε οργανωθεί προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα δεκάδες Έλληνες μαζί με τα ζώα τους δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, προκαλώντας απογοήτευση και αναστάτωση στους συμμετέχοντες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ενδιαφερόμενοι είχαν ήδη ειδοποιηθεί να μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τα κατοικίδια, τα οποία επρόκειτο να ταξιδέψουν μαζί τους.
Όπως ανέφερε ιδιοκτήτης κατοικιδίου που συμμετέχει στην προσπάθεια επαναπατρισμού: «Ήταν για σήμερα και την ακύρωσε η Aegean. Μας είπαν κιόλας να είμαστε 11 π.μ. στο αεροδρόμιο για να περάσουν έλεγχο τα κατοικίδια με τα χαρτιά τους».
Η αναβολή φαίνεται πως συνδέεται με προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση στο πρόγραμμα των πτήσεων. Αν και το αεροδρόμιο δείχνει να είναι ανοιχτό αυτή την ώρα, η πτήση της ειδικής επιχείρησης δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι συμπατριώτες μας που περιμένουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση.
Όπως περιγράφει στο Protothema ένας άλλος ιδιοκτήτης κατοικιδίου: «Μας πήρε η πρεσβεία τηλέφωνο και δεν έχουν ενημέρωση για το πότε θα γίνει τώρα η πτήση».
Η επιχείρηση «Κιβωτός» είχε σχεδιαστεί προκειμένου να μεταφέρει περίπου 90 Έλληνες μαζί με περίπου εκατό κατοικίδια ζώα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα ζώα τους και αναζητούσαν λύση για να ταξιδέψουν όλοι μαζί.
Προς το παρόν, οι συμμετέχοντες περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση επαναπατρισμού.
Η ειδική πτήση που είχε οργανωθεί προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα δεκάδες Έλληνες μαζί με τα ζώα τους δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, προκαλώντας απογοήτευση και αναστάτωση στους συμμετέχοντες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ενδιαφερόμενοι είχαν ήδη ειδοποιηθεί να μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τα κατοικίδια, τα οποία επρόκειτο να ταξιδέψουν μαζί τους.
Όπως ανέφερε ιδιοκτήτης κατοικιδίου που συμμετέχει στην προσπάθεια επαναπατρισμού: «Ήταν για σήμερα και την ακύρωσε η Aegean. Μας είπαν κιόλας να είμαστε 11 π.μ. στο αεροδρόμιο για να περάσουν έλεγχο τα κατοικίδια με τα χαρτιά τους».
Η αναβολή φαίνεται πως συνδέεται με προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση στο πρόγραμμα των πτήσεων. Αν και το αεροδρόμιο δείχνει να είναι ανοιχτό αυτή την ώρα, η πτήση της ειδικής επιχείρησης δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι συμπατριώτες μας που περιμένουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση.
Χτυπήθηκε δεξαμενή καυσίμων δίπλα στο αεροδρόμιοΠληροφορίες αναφέρουν ότι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ενός περιστατικού που σχετίζεται με drone, το οποίο έπληξε μια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως περιγράφει στο Protothema ένας άλλος ιδιοκτήτης κατοικιδίου: «Μας πήρε η πρεσβεία τηλέφωνο και δεν έχουν ενημέρωση για το πότε θα γίνει τώρα η πτήση».
Η επιχείρηση «Κιβωτός» είχε σχεδιαστεί προκειμένου να μεταφέρει περίπου 90 Έλληνες μαζί με περίπου εκατό κατοικίδια ζώα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα ζώα τους και αναζητούσαν λύση για να ταξιδέψουν όλοι μαζί.
Προς το παρόν, οι συμμετέχοντες περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση επαναπατρισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα