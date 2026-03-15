Δραματική διάσωση ορειβάτη που τραυματίστηκε στη Δρακόλιμνη Τύμφης, δείτε βίντεο
Μία δραματική διάσωση ενός ορειβάτη πραγματοποιήθηκε στη Δρακόλιμνη Τύμφης, στην Ήπειρο.
Καθώς κάποιοι ορειβάτες ανέβαιναν προς το καταφύγιο της Αστράκας, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.950 μέτρων, ένας από αυτούς τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.
Όπως αναφέρει ένας από τους ορειβάτες σε ανάρτησή του στο Tik Tok, ο αρχηγός της ορειβατικής ομάδας, ο οποίος είναι εθελοντής διασώστης, δεν έχασε χρόνο και έδρασε άμεσα.
Μαζί με τα άλλα μέλη της ομάδας χρησιμοποίησαν σχοινιά προκειμένου να ανεβάσουν τον τραυματία από το σημείο του ατυχήματος και να τον μεταφέρουν στο καταφύγιο της Αστράκας, μία διαδικασία που απαιτούσε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και συντονισμό.
Μόλις ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο καταφύγιο, ο εθελοντής διασώστης ενημέρωσε το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης και ζήτησε βοήθεια.
Λίγο αργότερα έσπευσε στο σημείο διασώστης της ΕΜΑΚ και, αφού παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, έκρινε ότι ήταν απαραίτητη η αεροδιακομιδή του λόγω του δύσβατου αναγλύφου της περιοχής και της αδυναμίας του τραυματία να περπατήσει.
Στη συνέχεια ένα ελικόπτερο προσέγγισε το σημείο κοντά στο καταφύγιο και αφού προσγειώθηκε στη χιονισμένη πλαγιά του βουνού, οι διασώστες της ΕΜΑΚ τοποθέτησαν τον τραυματία με προσοχή στο εσωτερικό του.
@dimos_dimaresis
Κατά την πορεία μας προς την Δρακόλιμνη Τύμφης, φτάνοντας στο καταφύγιο της Αστράκας ενημερωθήκαμε πως έγινε ατύχημα με ορειβάτες. Καθώς ο αρχηγός της ομάδας είναι εθελοντής διασώστης, έκανε το πρώτο βήμα ανεβάζοντας με σχοινιά τον ορειβάτη με την συνδρομή συμμετεχόντων της ομάδας. Έπειτα ήρθαν όλοι στο καταφύγιο. Έφτασε διασώστης της ΕΜΑΚ, τον προετοίμασε και ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει αεροδιάσωση καθώς ο παθών δεν ήταν σε θέση να περπατήσει. #fyp #astraka #watch #greece #ελλαδα♬ πρωτότυπος ήχος - Dimos Dimaresis
