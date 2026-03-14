Άρπαξε αλυσίδα με απειλή όπλου, μπήκε στο τούνελ του Μετρό για να διαφύγει και σταμάτησε η κυκλοφορία, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Αλυσίδα Αστυνομία Συλλήψεις

Άρπαξε αλυσίδα με απειλή όπλου, μπήκε στο τούνελ του Μετρό για να διαφύγει και σταμάτησε η κυκλοφορία, δύο συλλήψεις

Αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας

Άρπαξε αλυσίδα με απειλή όπλου, μπήκε στο τούνελ του Μετρό για να διαφύγει και σταμάτησε η κυκλοφορία, δύο συλλήψεις
72 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο άτομα συνελήφθησαν στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα», κατηγορούμενα για ληστεία και παρακώλυση συγκοινωνιών. Ο 18χρονος Έλληνας και ο 27χρονος παράνομος μετανάστης, έκλεψαν αλυσίδα με τον ένα να μπαίνει στο τούνελ του Μετρό γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της 11ης Μαρτίου όταν ο 18χρονος και ο 27χρονος ήταν μέσα σε συρμό του Μετρό και επιτέθηκαν σε επιβάτη για να αρπάξουν αλυσίδα από τον λαιμό του.

Ο επιβάτης αντιστάθηκε και στη συνέχεια οι δύο πήγαν στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων όπου με απειλή χρήσης όπλου πήραν αλυσίδα από άλλο άνδρα. Ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό ενώ ο 18χρονος μπήκε στο τούνελ του συρμού με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί το τρένο, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και του οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Εξιχνιάστηκε επιπλέον περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε βάρος άντρα, τον οποίο ο 18χρονος τραυμάτισε κατά την αφαίρεση της αλυσίδας λαιμού του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
72 ΣΧΟΛΙΑ

