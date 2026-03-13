Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Ζεφύρι: Ξηλώθηκαν 1500 μέτρα καλωδίων, 4 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασχέθηκαν 12 κάμερες, ένα καταγραφικό σύστημα και μία ζυγαριά ακριβείας

23 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου σε οικισμούς Ρομά στο Μενίδι και στο Ζεφύρι όπου πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξηλώθηκαν καλώδια συνολικού μήκος 1500 μέτρων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με -4- συλλήψεις σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου


Την ίδια στιγμή, από την αστυνομία βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., μεταξύ των οποίων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επίσης κατά την διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 12 κάμερες κλειστού κυκλώματος, ένα καταγραφικό σύστημα, μία ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που προχώρησε σε αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 1.500 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και δυνάμεις από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείσιμο
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.


Δείτε φωτογραφίες 


Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

