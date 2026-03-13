Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Ζεφύρι: Ξηλώθηκαν 1500 μέτρα καλωδίων, 4 συλλήψεις
Κατασχέθηκαν 12 κάμερες, ένα καταγραφικό σύστημα και μία ζυγαριά ακριβείας
Νέα αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου σε οικισμούς Ρομά στο Μενίδι και στο Ζεφύρι όπου πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξηλώθηκαν καλώδια συνολικού μήκος 1500 μέτρων.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Την ίδια στιγμή, από την αστυνομία βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., μεταξύ των οποίων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επίσης κατά την διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 12 κάμερες κλειστού κυκλώματος, ένα καταγραφικό σύστημα, μία ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.
Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που προχώρησε σε αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 1.500 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές στην περιοχή.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και δυνάμεις από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).
Στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
