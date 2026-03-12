Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Υπουργείο Πολιτισμού: Κλείνουν αύριο (13/3) οι αιτήσεις για 1.538 προσλήψεις
Το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει τη στελέχωση σε όλη τη χώρα με συμβάσεις έως 7 μήνες, ποιους αφορά και πότε λήγει η προθεσμία
Ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 οι αιτήσεις στην προκήρυξη που δημοσίευσε το υπουργείο Πολιτισμού για την πρόσληψη συνολικά 1.538 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Υπενθυμίζεται ότι οι 1.538 προσλήψεις θα γίνουν προκειμένου να καλυφθούν παροδικές ανάγκες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε όλη την Ελλάδα.
Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή σε απόφοιτους ΤΕΙ, λυκείου και γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως 7 μηνών (ΣΟΧ ΑΣΕΠ).
-ΤΕ Λογιστικού
-ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
-ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.
Οι ειδικότητεςΟι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι ακόλουθες:
Η υποβολή των αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https:// www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.
