Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο ένας οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
τροχαίο Βασιλίσσης Σοφίας Μηχανές

O αναβάτης της μιας μηχανής  μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα - Ο δεύτερος διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας οδηγός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στα νοσοκομεία.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας έφτασαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς για λίγη ώρα προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
